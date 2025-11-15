Oltu'da Yılın Son Kültür Mantarı Hasadı Başladı

Tek üretici Murat Özmen, modern tesiste üretimini sürdürüyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde kültür mantarı üreticisi Murat Özmen (50), yılın son hasadını toplamaya başladı.

Üç yıldır üretim yapan Özmen, bölgede tek üretici olarak hem yerel ihtiyacı karşılıyor hem de çiftçilere örnek olmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Üretime Dayalı Sabit Yatırımlar Projesi" kapsamında %50 hibe desteği alan Özmen, Gökçedere Mahallesi mevkiinde 15 dönümlük arazinin 1,5 dönümünde altı çadırlı modern bir mantar üretim tesisi kurdu.

Özmen, üretim sürecini şöyle özetledi: "2021 yılında projemizi hazırladık, 2022'de tamamladık. İlk ürünlerimizi 2023 Ocak ayında almaya başladık ve o günden bu yana aralıksız üretim yapıyoruz".

Müşteri talebine göre 600 ila 800 gram arasında değişen boyutlarda mantar ürettiklerini belirten Özmen, üretimde kaliteye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Tesisini büyütme hedefinde olduğunu söyleyen Özmen, "Hem bölgede mantar ihtiyacını karşılamak hem de çiftçilere öncülük etmek için bu işe girdim. Oltu’da bu işi yapan tek üreticiyim. İlerleyen dönemlerde kapasitemizi artırarak daha geniş kitlelere ulaşmak istiyoruz" dedi.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE KÜLTÜR MANTARI ÜRETİMİ YAPAN MURAT ÖZMEN, YILIN SON HASADINI TOPLAMAYA BAŞLADI.