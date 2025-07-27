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Oltu'daki Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 17:56
Oltu'daki Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum'da Yangın Alarmı!

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Başaklı ve Çamlıbel mahalleleri mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin üstün çabasıyla söndürüldü.

Yangının sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Oltu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi.

Ekipler, yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için etkin bir müdahalede bulundu ve alevleri kontrol altına alarak büyümesini önledi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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