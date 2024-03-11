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Olumsuz Hava Engeli: Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada Seferlerini İptal Etti

Çanakkale'nin deniz ulaşımı konusunda öncü firması Gestaş, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın planlanan Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:02
Olumsuz Hava Engeli: Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada Seferlerini İptal Etti

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında faaliyet gösteren Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen kötü hava şartları sebebiyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan bazı feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı. 

Gestaş'tan yapılan resmi açıklamada, 12 Mart 2024 Salı günü için Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Aynı tarih için Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 09:00 ve 19:00, Gökçeada'dan ise saat 17:00 seferlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi. 

Hava durumundaki olumsuzluklar sebebiyle diğer planlı seferlerin ise iptal edildiği ifade edildi.

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