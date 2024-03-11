Olumsuz Hava Engeli: Gestaş, Bozcaada ve Gökçeada Seferlerini İptal Etti

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında faaliyet gösteren Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen kötü hava şartları sebebiyle yarın gerçekleştirilmesi planlanan bazı feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Gestaş'tan yapılan resmi açıklamada, 12 Mart 2024 Salı günü için Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Aynı tarih için Kabatepe-Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 09:00 ve 19:00, Gökçeada'dan ise saat 17:00 seferlerinin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Hava durumundaki olumsuzluklar sebebiyle diğer planlı seferlerin ise iptal edildiği ifade edildi.