Ombudsman Akarca, Bingöl'de Gençlerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi Akarca, Bingöl'de Gençlerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen "Ombudsman Bingöl'de Gençlerle Buluşuyor" programında katılımcılara önemli mesajlar verdi. Akarca, Ombudsman'ın kararlarına ve tavsiye kararlarına uyma oranının %72'nin üzerinde olduğunu belirterek, "Yani dünya ortalamasının üstündeyiz," dedi.

Bingöl'ün Zengin Kültürü ve Üniversitelerin Rolü

Akarca, gençlerle buluştuğunda hissettiği heyecanı paylaşıp, Bingöl'ün zengin kültürel mirasının ve göz alıcı doğal güzelliklerinin ruhu beslediğini ifade etti. Kenti adeta bir açık hava müzesine benzeten Akarca, üniversitelerin toplumsal gelişimdeki önemini vurguladı.

"Üniversiteler bilimsel çalışmalarla sınırları geliştirirken, insanların düşünce dünyasında filizlenen yeni anlayışların, fikirlerin ve değerlerin ortaya çıkmasında da etkin rol oynamaktadırlar," diyen Akarca, bu eğitim yuvalarının ülkenin geleceğine dair altyapıyı hazırlayan temel güç merkezleri olduğunu belirtti.

Terörsüz Türkiye ve Adaletin Önemi

Akarca, "Türkiye Yüzyılı"nın önemli aşamalarından birinin "Terörsüz Türkiye" olduğuna dikkat çekerek, ülkenin yarınlarına daha umutlu, güvenli ve adil bir toplum hayata geçirebileceğini ifade etti.

Adaletin devletin temeli olduğunu vurgulayan Akarca, "Refahın da huzurun da kalkınmanın da gelişmenin de insanlığın da en önemli fonksiyonu, adaleti sağlamakla gerçekleşiyor," dedi. Bu bağlamda, demokrasinin ve hukuk devletinin yerleştiği ülkelerde Ombudsman kararlarının saygı gördüğünü belirtti.

Akarca, "Bizde Ombudsman'ın kararlarına ve tavsiye kararlarına uyma oranı, memnuniyetle ifade edeyim ki, %72'nin üzerinde. İsveç'te bu oran %80'lerin hemen üzerinde. İdarelere iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik yapıyoruz," sözleriyle, Ombudsman uygulamalarının başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini dile getirdi.

Katılımcılar ve Program Detayları

Programa, Vali Vekili İbrahim Gökmen, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Adalet Komisyonu Başkanı Cebrail Çelik, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen "Ombudsman Bingöl'de Gençlerle Buluşuyor" programına katılarak konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen "Ombudsman Bingöl'de Gençlerle Buluşuyor" programına katılarak konuşma yaptı.