Ömer Çelik: Filistin Artık Dünyanın Meselesi — Netanyahu Yargılanmalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İstanbul'da Gündem Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Filistin meselesinin küresel bir mesele haline geldiğini vurgulayarak, atılması gereken somut adımlara dikkat çekti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları: Sahada veri toplama ve politika

Çelik, Türkiye'nin tüm illerinde gerçekleştirilen buluşmalar süresince sahada olduklarını, amaçlarının vatandaşları dinlemek ve görüş, talep, eleştiri ile beklentileri not ederek genel merkeze iletmek olduğunu belirtti. Vatandaştan alınan geri dönüşlerin birer veri haline getirileceğini ve bu verilerin gelecek dönem politikalarının geliştirilmesinde kullanılacağını söyledi. Bu verilerin parti politikalarına zemin oluşturması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini aktardı.

Çelik, ekiplerin İstanbul'daki çalışmaları sürdürdüğünü hatırlatarak program ertelemesine ilişkin şunları kaydetti: Yarın son noktayı Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın katılımıyla bir program çerçevesinde yapacaktık fakat yarınki programı erteledik. Çünkü kendilerinin şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli temasları var. Bugün de Başkan Trump'la Türkiye saatiyle yaklaşık 18.00 gibi bir görüşme gerçekleştirecek. Türkiye'ye dönüş saatleri bakımından kapanış programını daha ileri bir tarihte gerçekleştireceğiz.

BM Genel Kurulu, Gazze ve soykırım vurgusu

Filistin meselesi Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da söylediği gibi artık dünyaya mal olmuş bir meseledir. Çelik, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle dünyanın en önemli gündeminin Gazze olduğunu belirterek Netanyahu hükümetinin katliamlarını ve soykırım siyaseti iddialarını sert sözlerle eleştirdi. İnsanlığa karşı işlenen suçların hesabının sorulması gerektiğini, Netanyahu ve ekibinin soykırım suçlamasıyla yargılanması ve gereken cezayı alması gerektiğini ifade etti.

Çelik, soykırım ifadesini ilk kullanan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu anımsatarak, bu ifadenin başlangıçta birçok devlet tarafından mesafeli karşılandığını aktardı.

Filistin Devleti tanınması ve uluslararası eylem çağrısı

Çelik, Filistin Devleti'nin tanınması sürecine ilişkin olarak, tanımanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibinin durdurulması için somut eylemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Uluslararası toplumun, hemen hayata geçirilebilir ortak bir eylem düzeni oluşturmasının önemine dikkat çekti.

Filistin Devleti'nin tanınmasını erteleyenlerin iki devletli çözüm gerekçelerinin zeminini kaybettiğini belirterek, Batı Şeria'yı ilhak ve daha fazla sivil öldürme planlarına işaret eden yaklaşımların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Muhalefete sert eleştiriler: Yabancı söylemler ve milli duruş

Çelik, CHP ve bazı muhaliflerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası alanda sergilediği dirayetli siyaseti yalan ve iftiralarla gölgeleme çabası içinde olduğunu ileri sürdü. Yabancı siyasetçilerin sözlerini esas alarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı aleyhine değerlendirme yapılmasını eleştirdi ve muhalefete şöyle seslendi: Eleştiriniz varsa bunu dinleyelim ve cevabını verelim. Ama başkalarının siyasi uydusu gibi siyasi misyonerlik faaliyeti üretmeyin.

CHP yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, parti içindeki söylem birlikteliğinin eksikliğine dikkat çekti. Özgür Özel'e de atıfta bulunarak, muhalefet kanadındaki tutarsızlık ve dış referanslara dayanan eleştirilere karşı uyarıda bulundu.

Atatürk, CHP ve parti içi tutarlılık eleştirisi

Çelik, CHP'yi Atatürk'ün vasiyetine uymamak ve bazı kurumlara ilişkin yükümlülükleri yerine getirmemekle eleştirerek, parti yönetiminin önce kendi yönelimini netleştirmesi gerektiğini söyledi. Köklü partilerin derli toplu ve milli politikalar üretebilen bir yapıda olması gerektiğini vurguladı.

Son söz: Erdoğan'ın BM konuşmasına teşekkür

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda verdiği mesajların dünya çapında yankı bulduğunu, insanlık ittifakı adına ortaya koyduğu yüksek asalet ve cesur konuşma için kendisine şükranlarını sunduğunu ifade ederek konuşmasını sonlandırdı.

