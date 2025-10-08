Ömer Çelik: PKK'nın silah bırakma süreci teyit edilmeden tamamlanamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Silah bırakma sürecinde teyit şartı

Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine dair değerlendirmesinde sürecin güvenlik kurumları tarafından doğrulanmasının önemine işaret etti. Çelik, sürece ilişkin şunları söyledi: Silahların bırakılması ve meselenin tamamen gündemden çıkması sürecinin kesintisiz biçimde devam etmesi, fiilen sonuçlanmış olması ve güvenlik kurumları tarafından teyidinin gerçekleşmesi gerekir.

TBMM'de çalışmaları süren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nu da değerlendiren Çelik, komisyondaki yaklaşımın PKK'nın kendini feshi ve silahlarını bırakması için gerekli dayanakları oluşturduğunu belirtti ve "Silahların bırakılmasının kesintisiz bir süreç olarak devam etmesi gerekir. Fesih ifadesinin altının somut olarak doldurulması gerekir" dedi.

Cumhur İttifakı ve devletin nitelikleri

Çelik, muhalefetin Cumhur İttifakı içinde çatlak arayışlarına değinerek bu tür iddiaları reddetti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iradesiyle tam olduğunu vurguladı. Çelik, devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda "herhangi bir pazarlık söz konusu değil" ifadesini kullandı ve ittifakın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yönündeki işbirliğinin süreceğini belirtti.

SDG, 10 Mart mutabakatı ve Anlaşmanın hayata geçirilmesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın SDG ile görüşmelerine ilişkin Çelik, SDG'ye aktarılacak görüşleri olumlu karşıladıklarını ancak bunun 10 Mart mutabakatına uygun adımların hayata geçirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Çelik, "Anlaşma kağıt üzerinde kalmamalıdır" uyarısında bulundu ve SDG'nin şimdiye kadar mutabakattaki maddeleri uygulamak için herhangi bir adım atmadığına dikkat çekti.

Özgür Özel'e yanıt: Siyasi meşruiyet tartışması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi meşruiyete ilişkin eleştirilerine cevap veren Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik yarışlarda doğrudan halk tarafından seçilerek meşruiyetini elde ettiğini vurguladı. Çelik, muhalefetin tarihsel tutumlarına değinerek bu tür eleştirileri "komik bile değil" sözleriyle değerlendirdi ve siyasi meşruiyet tartışmasının muhalefetin kendisini zedeleyeceğini ifade etti.

Sürecin sahibi millet, sorumluluk herkeste

TBMM'de Abdullah Öcalan lehine sloganlara yönelik soruyu yanıtlayan Çelik, sürecin sahibinin vatandaşlar ve millet olduğunu belirtti. Çelik, partilerin kendi dar ajandalarını sürecin ana gündemi haline getirmemesi gerektiğini, yüksek siyasi akıl ve ortak söylem gerektiğini söyledi; aksi takdirde sürecin odağının kaybedileceğini vurguladı.

Türk dünyası, ortak alfabe ve güvenlik işbirliği

Erdoğan'ın Türk devletleriyle buluşmasına ilişkin soruya cevap veren Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında ortak alfabe başta olmak üzere ekonomik ve kültürel alanda konsolidasyonun sürdüğünü belirtti. Ortak ordu konusunda resmi bir gündem bulunmadığını ancak ortak askeri istişareler, tatbikatlar ve güvenlik işbirliğinin artmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Ömer Çelikin açıklamaları, PKK'nın silah bırakma sürecinin fiili sonuca ulaşması ve bunun güvenlik kurumlarınca teyit edilmesi gerektiğini merkeze alıyor; Cumhur İttifakı'nın birlikte hareket edeceği ve süreçte sorumluluğun ön planda tutulacağı mesajı öne çıkıyor.