Ömer Çelik'ten Erdoğan-Netanyahu mukayesesine sert tepki

AK Parti Sözcüsü, yayın için "lanet" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından bir televizyon kanalında yayılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Binyamin Netanyahu arasında mukayese yapıldığı görüntülere tepki gösterdi.

Bir TV kanalında Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu mukayese eden bir cümlenin ekrana yansıtılmasını lanetliyoruz. İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir.

Çelik, mesajında ayrıca ilgili kanalın özür dilemiş olduğunu belirterek, özür için gereğinin yapılması gerektiğini kaydetti. Cumhurbaşkanımıza dönük saygısızlıklarla hukuki ve siyasi zeminde en net şekilde mücadele edeceklerinin altını çizdi.