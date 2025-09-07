Ömer Çelik'ten Kocaeli'de 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' Mesajı

Çelik'in basın toplantısı ve temel vurgular

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Kocaeli'nde AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bugün net bir şekilde görüyoruz ki her kim 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' sürecine ulaşılmasının önünü geçmek için silah bırakma ve fesih konusunda bir geciktirme mesajı veriyor ya da süreci sulandırmaya ve ertelemeye çalışıyor, aslında görüyoruz ki emperyalizm ve siyonizm dediğimiz bu odaklarla yanaşık düzen içerisinde duruyor. Ya da her kim bu süreçle ilgili birtakım şerhler düşmeye, ön şartlar koymaya, süreci gündeminden saptıran başka ajandaların parçası haline getirmeye çalışıyor, bunlar güya sürece çok gövdeden karşı değillermiş gibi üslup kullansa da esasında süreci enfekte etmeye çalışan birtakım tutumlar içerisinde olduklarını görüyoruz."

Yaz programı, saha çalışmaları ve veriye dayalı politika

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ve haziran ayında verdiği talimatla teşkilatların yaz boyunca planlama yaptığını, bu çerçevede MYK ve MKYK üyeleri, bakanlar kurulu, tüm milletvekilleri ve yetkili kişilerin sahada kesintisiz çalıştığını belirtti.

AR-GE Başkanlığınca gerçekleştirilen eğitim programları kapsamında vatandaşlarla buluştuklarını, teşkilat başkanı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda "Türkiye Buluşmaları" yaptıklarını aktaran Çelik, vatandaşların sorularını dinleyip kaygılarına cevap verdiklerini ifade etti.

Çelik, ekonomik programın hedeflerine ulaşmasına dair gelişmeleri esnaf, işçi ve çiftçilerle paylaştıklarını ve en önemli gündem maddelerinden birinin Terörsüz Türkiye süreci olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere ilettiği mesajların ve yazdığı mektubun teşkilatlarca ulaştırıldığını söyleyen Çelik, illerden gelen taleplerin genel merkezde veriye dönüştürüldüğünü ve bu verinin politika oluşturulmasında kullanılacağını belirtti. Çalışmaların eylül ayı içinde devam edeceğini, 25 Eylül'de İstanbul'da bulunacaklarını ve 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla büyük bir program düzenleneceğini aktardı. Ayrıca yaz programının, şubata kadar sürecek dönem için bir başlangıç olduğuna dikkat çekti.

Deprem çalışmaları ve Cumhurbaşkanı talimatı

Çelik, deprem gündemine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği tabloyu aktardı ve "esasında depremle ilgili olarak önümüze gelen tablo ülkemizdeki depremin sarstığı ve yerle bir ettiği alan nerdeyse ülke büyüklüğünde alan ve bu yüzyılın depremi olarak, sadece bunu biz söylemiyoruz, dünyada bu şekilde değerlendirilen bir durum" sözlerini paylaştı.

Deprem bölgesinin asla ihmal edilmemesi gerektiğini Cumhurbaşkanı'nın sürekli hatırlattığını vurgulayan Çelik, çalışmaların aylık veya yıllık değil saatlik takiple yürütüldüğünü söyledi.

Cumhur İttifakı, terörle mücadele ve bölgesel hedef

Çelik, Cumhur İttifakı'nın terörü Türkiye gündeminden çıkarmak için güçlü bir irade sergilediğini belirterek Ahlat'ta verilen mesajlar ve Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki diyalog çağrısının yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın devlet kurumlarına talimat vermesiyle birlikte 'Terörsüz Türkiye' süreci bir devlet politikası haline gelmiştir."

Çelik, terörle mücadelede hem sert güç hem de yumuşak gücün kullanıldığını, geçmişten gelen hukuki düzenlemeler ve çalışmalar bulunduğunu anımsattı. Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında Terörsüz Türkiye sürecinin zamanlamasının doğru ve stratejik olduğunu; bunun yakın bölge için de Terörsüz Bölge hedefi adına referans oluşturacağını söyledi.

"Hem Türkiye için son derece zamanlaması, mekanı, referansları doğru, stratejik bir adımdır hem de yakın bölgemizi, emperyalist ve siyonist birtakım planlamalarla daha çok istikrarsızlaştırmak isteyenlerin... bütün bu kötücül planlara karşı Türkiye'nin kendi iradesiyle ortaya koyduğu yaklaşımdır."

Birlik, eşitlik ve kararlılık mesajı

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik güvence veren mesajını aktararak devletin niteliği ve milletin değerleri konusunda pazarlık olmayacağını belirtti. "Hepimizin adları farkları olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir" vurgusunu yaptı ve Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş olmadığını, herkesin ev sahibi olduğunu kaydetti.

Demokrasi, Cumhuriyet ve hukuk devleti hedeflerine yönelik tehditlere karşı güvenlik güçlerinin teyakkuzda olacağını söyleyen Çelik, aynı zamanda hukukun imkanlarıyla sorunların çok boyutlu çözülebildiğini ifade etti. Süreçle ilgili geciktirme, sulandırma ya da ön şart koyma çabalarının, emperyalizm ve siyonizmle ilişkili odakların tutumları olduğunu vurguladı.

Çelik, bölgedeki etnik ve mezhebi ayrıştırma girişimlerine karşı kardeşlik, kaderdaşlık ve duygudaşlık ilkeleriyle hareket edeceklerini belirtti. Bazı Avrupa devletlerinin istihbarat bürokrasisi bilgisi dahilinde firmaların terör örgütlerine lojistik destek sağladığına ilişkin gözlemlere değinerek vatandaşların müsterih olmasını, sürecin çok boyutlu yürütüldüğünü söyledi.

"Terörsüz Türkiye sürecini bahsettiğim ilkeler çerçevesinde sonuca ulaştırmakta kararlıyız, buna dönük her türlü sabotajla mücadele edebilecek kapasitemiz vardır. Eninde sonunda 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefine ulaşacağız."

