Ömer Çelik'ten Netanyahu ve Gallant Açıklaması: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararı Önemli

Ömer Çelik, UCM'nin Kararını Değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen partisinin ilçe kongresinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama kararının, insanlık onurunu yücelten bir gelişme olduğuna vurgu yaptı.

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Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Çelik, AK Parti'nin Türkiye için umudun ve icraatın merkezi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde yurtiçi ve yurtdışında yaptığı ziyaretlerle liderliğinin takdir topladığını ifade etti.

Çelik, gençlere hitaben, "25 yaşımdan beri Cumhurbaşkanı'mızla yürüyorum. Peki bir gün yorulduk mu? Vallahi, billahi yorulmadık. İlk günden daha fazla enerjimiz var." diyerek motivasyonlarını dile getirdi.

İnsanlık Huzurunda Yargılama Mesajı

Çelik, UCM'nin kararının dünya üzerinde önemli bir etki yarattığını belirterek, "Bu karar, insanlık onurunu yüceltmesi ve insan haysiyetine verilen değerin gösterilmesi yönünden kıymetli olmuştur. Birçok ülke mahkemenin kararını onaylayarak, Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanacağını duyurdu." dedi.

"Soykırımcıların yargılanması ve gereken cezayı alması için en gür sesin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır" diyen Çelik, UCM'nin kararının sonucunun mutlaka tecelli edeceğini ifade etti.

Dünya Siyasetindeki Dönüşüm

Çelik, dünya siyasetinin büyük bir değişim sürecine girdiğine dikkat çekerek, "İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzen fiilen sona ermiştir. Türkiye'nin bu türbülanslardan geçmesi ve güçlü bir şekilde çıkabilmesi için liderliğin önemini bir kez daha vurgulamak isterim." şeklinde konuştu.

Kongrelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için büyük önem taşıdığını dile getiren Çelik, Adana'nın Ankara'da güçlü bir şekilde temsil edildiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca AK Parti Adana Milletvekilleri Sunay Karamık, Abdullah Doğru ve Faruk Aytek ile İl Başkanı Ozan Gülaçtı da konuşma yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının, insanlık onurunun yüceltilmesi açısından kıymetli olduğunu belirtti. Çelik, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının, insanlık onurunun yüceltilmesi açısından kıymetli olduğunu belirtti. Çelik, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Yüreğir 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.