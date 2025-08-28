DOLAR
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: Akın Gürlek Sözleri 'Kabul Edilemez'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Akın Gürlek'e yönelik sözlerini sert biçimde eleştirerek, yargı ve devlet kurumlarına müdahaleye izin verilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:40
Çelik, Özel'in Beyoğlu mitingindeki ifadelerini kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Çelik, Özel'in yargı kurumlarını ve yargı mensuplarını hedef alan ifadelerinin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını belirtti.

"Özgür Özel'in üslubu, meşru siyaset alanının dışına çıkmıştır. Bu asla kabul edilemez."

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Özgür Özel'in meşru kurumları gayrimeşru bir üslupla hedef alması, kendi siyaset yaptığı zemini de var eden en temel demokratik değerleri tahrip etmeye çalıştığını göstermektedir. Özgür Özel'in kendi partisini siyasi meşruiyet dışına çekmeye çalışması kendisini ilgilendirir. Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahale etmesine ise asla müsaade etmeyiz."

