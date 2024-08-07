Ömer Çelik'ten Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Soykırım Davasına Dair Açıklamalar

Ömer Çelik'ten UAD'de Yer Alan Soykırım Davası Açıklaması

Adaletin, insanlık adına anında tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan A.K.Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açmış olduğu soykırım davasında müdahillik başvurusuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İnsani Değerlerin Savunulması Gerekiyor

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin UAD'ye yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır," sözleri ile ritim kazandırdı.

Suçların Mahkum Edilmesi İçin Mücadele Ediyoruz

Ayrıca, Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: "Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz." Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası arenada kararlılığını ve insan hakları konusundaki duyarlılığını yeniden gözler önüne seriyor.