Ömer Faruk Keleşoğlu: Tahtadan Altın Madalyaya Uzanan Başarı Hikayesi

Tahta Snowboardla Başlayan Bir Başarı Hikayesi

Spora babasının yaptığı "tahta" snowboard ile başlayan 19 yaşındaki milli sporcu Ömer Faruk Keleşoğlu, Türkiye’deki şampiyonluklarına uluslararası madalyalar eklemeyi hedefliyor. AA'nın "Snowboard Yıldızları" başlıklı üç bölümlük dosya haberinin ilk bölümünde Keleşoğlu’nun başarı hikayesi detaylandırıldı.

İlk Kayak Deneyimi ve Gelişim Süreci

Erzurum'da 4 yaşında babasının kendi imkanlarıyla tahtadan yaptığı snowboardla karla buluşan Keleşoğlu, aldığı eğitimlerle kendini geliştirerek 16 yaşında milli sporcu olmayı başardı. Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği yarışlarda 6 kez Türkiye şampiyonu unvanını kazanan Keleşoğlu, 2023 yılındaki Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) 70 sporcunun arasından 7'inci oldu.

Eğitim ve Destek

Milli sporcu Ömer Faruk, ilk kayak öğretmeninin babası olduğunu, daha sonra aldığı eğitimlerle profesyonelleştiğini belirtti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, "4 yaşındayken kendisine uygun snowboard bulunmadığını" ifade eden Keleşoğlu, babası tarafından yapılan snowboard ile kaymaya başladığını vurguladı. Büyüdükçe hız kazandığını ekleyen Keleşoğlu, "Her gün daha fazla destek aldım. Her şey babam sayesinde oldu," dedi.

Uluslararası Hedefler ve Antrenman Programı

Dünya çapında iyi dereceler hedefleyen Keleşoğlu, Palandöken'deki antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. "Sabah 8.30'da kalkıp 16.00'ya kadar antrenman yapıyorum. Avusturya ve İtalya'da bazı yarışlar olacak, oralarda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim," diyen Keleşoğlu, madalya ile dönmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Babası Ahmet Sefa Keleşoğlu’nun Destekleri

Ömer Faruk'un babası, yaptığı snowboard ile oğlunun kayma yeteneğini gören kişilerin milli sporcuya hediye snowboard takımı gönderdiğini ifade etti. Keleşoğlu, geçmişte imkanların kısıtlı olduğuna ve snowboard tahtası yapma çabasına dikkat çekti. "Birileri gördü ve yurt dışından hediye snowboard takımı gönderdi. Ömer bu şekilde ilerledi. Eğitim vermek zor ama o çok güzel snowboard yapıyordu," diye ekledi.

Gelecek Hayalleri ve Vasiyet

Oğlunun Word Cup'taki hayalini gerçekleştirmesi için çok çalıştığını belirten Keleşoğlu, "Ölürsem madalyanı mezar taşıma as," ifadeleriyle destekleyici bir vasiyette bulundu.