Ömer İleri Düzce'de: 'Terörsüz Türkiye' ile Türkiye'yi Prangalardan Kurtaracağız

Ömer İleri Düzce'de: 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Düzce'de partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin çerçevesi ve amacının son derece net olduğunu belirtti.

Çerçeve ve Amaç: Türkiye'yi Prangalardan Kurtarmak

İleri, sürecin amacını açıkça ifade ederek, amaç Türkiye'yi prangalardan kurtarmak; ekonomik, siyasi ve üretimsel kapasite ile potansiyeli daha üst noktalara taşımak olduğunu söyledi. Ayrıca bu vizyonun yalnızca Türkiye için değil, bölgenin bütünsel kalkınması açısından da terör belasını ortadan kaldırmayı hedeflediğini vurguladı.

İleri, çerçevenin feshetme ve silah bırakma üzerine kurulu olduğunu belirterek, sürecin devlet aklı, siyasi irade ve millet kararlılığının ortak tezahürü olarak topyekun ilerlediğini ifade etti. Sürecin sonunda Türkiye'nin şaha kalkma hızının artacağını ve bu mirasın gelecek nesillere bırakılacağını dile getirdi.

AK Parti'nin 24 Yılı ve İç Cephe Vurgusu

Konuşmasında AK Parti'nin 24 yıllık tarihine değinen İleri, partinin 23 yılını iktidarda geçirdiğini ve kurulduktan 14 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidara geldiğini hatırlattı. İleri, AK Parti iktidarlarının sağlık, savunma, üretim, ekonomi, ulaşım, turizm, kültür ve dış politika gibi alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' inşasında iç cephenin tahkim edilmesinin önemine dikkat çeken İleri, bu bağlamda 'Terörsüz Türkiye' söyleminin iç cephe unsurlarından biri olduğunu söyledi. Sürecin Cumhur İttifakı ortaklığıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli nin katkılarıyla ilerlediğini belirtti.

Şehitler, Gaziler ve Siyaset Anlayışı

Şehitlere ve gazilere atıfta bulunan İleri, onların fedakârlıklarının unutulmayacağını ifade ederek, 'Şehitlerimizin emaneti başımızın üstündedir' dedi. Terör gündemini tam anlamıyla gündem dışı bırakma hedefinin, bu fedakârlıkların ve devlet kararlılığının sonucu olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Siyasetin basiret, feraset ve akıl işi olduğuna dikkat çeken İleri, siyasetin düşmanlık ve nefret üretme yeri olmadığını; manipülasyon ve yalan siyaseti yapanların milletin desteğini alamayacağını söyledi. Ana muhalefet partisi ve genel başkanının ortaya koyduğu muhalefet anlayışını eleştiren İleri, CHP'nin siyaset tarzını 'istemezük siyaseti, provokasyon siyaseti ve hakaret siyaseti' olarak özetledi.

Program ve Katılımcılar

Programda, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, MKYK üyeleri Abdurrahman Akyüz ve Umut Arman Sonay, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile çok sayıda partili yer aldı.

