Ömer Muhtar Gemisi Gazze'ye Yola Çıktı: Libya'dan Küresel Sumud Filosu'na Destek

Ömer Muhtar gemisi Gazze'ye doğru denize açıldı

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosune Libya'dan katılan Ömer Muhtar gemisi, sağlık hizmetleri sunmak üzere yoğun bakım ünitesiyle donatılmış olarak denize açıldı.

Geminin hedefi ve hazırlıkları

Gemi sözcüsü Nebil Sukni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlarının Libya'nın "Şehitler Günü" olarak anılan ve 16 Eylül 1931'de İtalyanlara karşı 20 yıl süren direnişin ardından şehit edilen Ömer Muhtar'ı anma gününde yola çıkmak olduğunu ancak lojistik gerekçelerle bunun mümkün olmadığını söyledi.

Sukni, "Şu anda tüm teçhizatımızla hazırız. Gazze'ye ulaşmaya elverişli olmayan bazı teknelerden yeni kişileri de gemimize aldık." ifadelerini kullandı.

Gemiyle taşınan yardım malzemeleri ve yolcular

Gemide, Gazze halkı için çadırlar, ilaçlar, yeni doğanlar için özel gıdalar ve her yaş grubuna yönelik erzak bulunduğu aktarıldı. Ayrıca gemide eski başbakan Ömer el-Hasi'nin yanı sıra bir İskoç ve bir Kanadalı aktivist ile çok sayıda gönüllünün yer aldığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun rotası ve geçmiş gelişmeler

Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla), Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla yaklaşık 50 ülkeden destekle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosu kapsamında tekneleri içeriyor. Filonun tekneleri 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı ve tekneler 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başladı.

Tunus'ta bulunan filoya karşı 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırıları düzenlenmişti. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma niteliğini taşıyor.

Sumud kavramı

Ardından gelen bilgi notunda, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına gelen Sumud kavramının, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştüğü hatırlatıldı. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün sürdürülmesi ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale karşı direnmeyi ifade ediyor. Kavramı tasvir etmek için zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri sıkça kullanılıyor.

