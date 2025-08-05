Ömer Ziya Belviranlı'nın Cenazesi Uğurlandı

Marifet Yayınlarının kurucusu ve kültür dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ömer Ziya Belviranlı, son yolculuğuna uğurlandı. Belviranlı'nın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

Ailesi ve Yakınları Anma Töreninde

Oğlu Cihat Belviranlı, cenaze namazı öncesinde yaptığı açıklamada, babasının yayıncılık alanına büyük katkılarda bulunduğunu belirterek, "Marifet Yayınlarının sahibiydi ama sadece bir yayınevi sahibi değildi. Sohbet toplantılarına açtığı ofisinde birçok önemli ismi bir araya getirmiştir. Onunla birlikte çok önemli insanları tanıma fırsatım oldu," dedi.

Cihat Belviranlı, babasının manevi değerlerinin yüksek olduğuna ve kültür sanat dünyasına yaptığı katkılarla ilgili, "Gerek yeni talebelerin yetişmesinde gerek yeni İslami yayınların güzel bir şekilde yayınlanmasında emeği çoktur. Allah ondan razı olsun," ifadelerini kullandı.

Sevgili Eşinin Duygusal Paylaşımı

Eşi Mualla Belviranlı, "Son günlerinde sağlık sorunları yaşadı. İyi bir insandı, herkesin yardımına koşardı," sözleriyle duygu dolu anlarını paylaştı.

Özlem ve Saygıyla Anıldı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Belviranlı'nın gençlere olan desteklerini hatırlatarak, "Bize her zaman bir ağabey gibi davrandı. Allah rahmet eylesin. Yayın dünyasında gençleri gözeten insanların sayısının artmasını diliyorum," şeklinde konuştu.

Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı ise amcasının, Türkiye için çok değerli bir kişilik olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, 1950'lerden beri devam eden bir hafızasını kaybetti. Allah rahmet eylesin," değerlendirmesinde bulundu.

Belviranlı’nın Hayatı ve Bıraktığı Miras

Ömer Ziya Belviranlı, 1946 yılında Konya'da doğdu. İlk, ortaokul ve imam hatip lisesi eğitimini tamamladıktan sonra, 1965 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra, 1983 yılında Anavatan Partisi'nin İstanbul Kurucu İl Sekreteri oldu. 224 kitabın yayınlandığı Marifet Yayınları, Belviranlı'nın kültür hayatına kazandırdığı önemli bir marka haline geldi.

Cenaze namazına; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal gibi iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok kişi katıldı. Taziyeleri, Ömer Ziya Belviranlı'nın eşi Mualla, oğulları Cihat ve Suat ile yeğeni Mehmet Fatih Belviranlı kabul etti.

Marifet Yayınlarının kurucusu, yayıncı, siyasetçi ve kültür adamı Ömer Ziya Belviranlı, son yolculuğuna uğurlandı. Belviranlı'nın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

Marifet Yayınlarının kurucusu, yayıncı, siyasetçi ve kültür adamı Ömer Ziya Belviranlı, son yolculuğuna uğurlandı. Belviranlı'nın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.