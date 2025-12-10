OMÜ’den İlkokullarda Ağız Sağlığı Atağı: Oral Hijyen Eğitimi

OMÜ’den miniklere ağız sağlığı eğitimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), toplum sağlığı ve sosyal sorumluluk bilincini artırma hedefiyle ilkokul öğrencilerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Etkinlik iş birliği ve amaç

Program, Atakum Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Oral Hijyen Eğitimi ve Ağız Sağlığı Farkındalığının Artırılması başlıklı etkinlik, çocuklara erken yaşta doğru ağız ve diş sağlığı alışkanlıkları kazandırmayı hedefledi.

Uygulamalı ve teorik eğitim

Etkinlik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü tarafından organize edildi. Programda öğretim elemanları ve üniversite öğrencileri rol alarak miniklere yaşlarına uygun materyallerle ağız hijyeninin önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

Program Danışmanı Öğr. Gör. Uzm. Semih Ercan Akgün tarafından diş çürüklerinin oluşumu, sağlıklı beslenme ve doğru diş fırçalama tekniklerinin ağız sağlığına etkileri üzerine sunum gerçekleştirildi. Teorik anlatımın ardından, öğrenciler maketler üzerinde doğru diş fırçalama yöntemlerini birebir uygulama fırsatı buldu.

Hedefler ve kapanış

Uygulamalı eğitimin amacı, çocukların diş hekimlerinden korkularını yenmelerine ve diş hekimi kontrollerine daha olumlu yaklaşmalarına yardımcı olmaktı. Etkinlik sonunda projeye ev sahipliği yapan Kurupelit İlkokulu Müdürü Fırat Şad, öğretmenler ve katılımcılara teşekkür edildi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin üniversite-toplum kaynaşmasını güçlendirirken sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladığını vurguladı.

