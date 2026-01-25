Omuz Artroskopisi ile Omuz Ağrılarına Son

Omuz ağrıları, hareket kısıtlılığı ve günlük yaşam kalitesinde belirgin düşüşe yol açan önemli ortopedik sorunlar arasında yer alıyor. Omuz artroskopisi, tanı ve tedavide günümüzde hem hasta konforu hem de başarı oranı açısından ön plana çıkan bir cerrahi yaklaşımdır.

Hangi durumlarda tercih ediliyor?

Hayat Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Fatih Volkan Tercan, omuz artroskopisinin rotator manşet yırtıkları, omuz sıkışma sendromu, tekrarlayan omuz çıkıkları, labrum (SLAP) lezyonları ve bazı kireçlenme problemlerinin tedavisinde başarıyla uygulandığını belirtiyor.

Yöntemin uygulaması ve avantajları

Op. Dr. Fatih Volkan Tercan, yöntemin birkaç milimetrelik küçük kesilerden, kamera destekli olarak gerçekleştirilen minimal invaziv bir cerrahi teknik olduğunu vurguluyor. Bu sayede omuz eklemi ayrıntılı şekilde görüntülenebiliyor ve gerekli cerrahi müdahale hassasiyetle yapılabiliyor.

Op. Dr. Tercan şöyle dedi: "Bu yöntemle açık ameliyatlara kıyasla çok daha küçük kesi izleri oluşuyor, ameliyat sonrası ağrı belirgin şekilde azalıyor ve iyileşme süreci hızlanıyor. Minimal doku hasarı sayesinde enfeksiyon riski düşerken, estetik açıdan da daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Doğru hasta seçimi ve uygun rehabilitasyonla yüksek başarı oranlarına ulaşmak mümkün oluyor. Çoğu hastamız aynı gün ya da kısa sürede taburcu edilebiliyor"

Rehabilitasyonun rolü

Artroskopik cerrahi sonrası süreç, ameliyat kadar önem taşıyor. Kişiye özel planlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, omuzun hareket açıklığını ve kas gücünü yeniden kazanmasında kilit rol

Uzmanlardan uyarı

Op. Dr. Fatih Volkan Tercan, "Omuz bölgesinde ağrı, güçsüzlük ya da hareket kısıtlılığı yaşayan bireylerin vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesine başvurması, hem tedavi başarısını artırır hem de daha hızlı bir iyileşme süreci sağlar" diyerek erken başvurunun önemine dikkat çekti.

