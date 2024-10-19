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ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı

ÖNDER Gençlik, ortaokuldan üniversiteye kadar çeşitli projelerini tanıttı. Genel Başkan Ceylan, 111 yıllık imam hatip geleneğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:43
ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı

ÖNDER Gençlik, Projelerini Tanıttı

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği çatısı altındaki ÖNDER Gençlik, yeni öğretim yılına yönelik projelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte tanıttı. Etkinlikte, ortaokuldan üniversiteye kadar her aşamadaki gençlerle yürütülen toplam 7 proje hakkında bilgi verildi.

111. Yıl Kutlaması

Etkinlikte konuşan Abdullah Ceylan, bugün imam hatip okullarının kuruluşunun 111. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti. Ceylan, "Bir yandan imam hatip kadrolarının 111 yıldır bu ülkeye ışık oluşunu kutluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında imam hatipli kadroların güçlü yapılanmalarına, bu güzel birlikteliğe şahitlik ediyoruz." dedi.

Geleceği İnşa Etme Vurgusu

Ceylan, ülkenin kalitesini artıracak çalışmalara odaklandıklarını belirtti ve Türkiye Yüzyılı'nı "hem dünyayı hem de ukbayı kuşanmış" gençlerle inşa etmenin önemine dikkat çekti. Gençlere, bu kutsal yürüyüşün bir parçası oldukları için teşekkür etti.

ÖNDER Gençlik Projeleri

ÖNDER Gençlik, gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Bu projeler arasında en öncelikli olanı, lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen “Türkiye’nin Önderleri” eğitim ve kişisel gelişim programı. Ayrıca, üniversite öğrencilerine yönelik kariyer yolculuğunu destekleyen “Kılavuz Gemisi” projesi ve “Hukuk Genç”, “Tekno Genç”, “Finans Genç”, “Mars” ile “Şampiyonlar Turnede” gibi diğer projeler de yer alıyor.

Katılımcılar

Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik gibi isimler katıldı.

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