Önder Kahveci: 8. Dönem Toplu Sözleşmede Hakem Kurulu'na Büyük Sorumluluk

Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını, işveren teklifinin yetersiz olduğunu ve Hakem Kurulu'na sorumluluk düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:24
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürecine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kahveci, sürecin kamu görevlileri ve emekliler açısından kritik bir eşikte olduğunu belirtti.

Görüşmelerde uzlaşmazlık ve işveren teklifi

Kahveci, görüşmelerin kamu görevlilerinin geneline yönelik hususlarda uzlaşmazlıkla sonuçlandığını vurgulayarak, Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifinin 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 ve taban aylığa 1000 lira artış olduğunu aktardı. Bu teklifin, kamuda var olan ücret adaletsizliğini gidermeye, alım gücünü artırmaya ve maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarmaya yetmediğini belirten Kahveci, bu nedenle teklifin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na düşen görev

Bundan sonraki süreçte uzlaşılmayan hususlara ilişkin kararın Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından verileceğini hatırlatan Kahveci, kurul üyelerinin omuzlarına büyük bir sorumluluk yüklendiğini kaydetti. Kuruldan, sorunların sürdürülmesi değil çözülmesi yönünde irade göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Türkiye Kamu-Sen'in talepleri ve mücadele kararlılığı

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak kamu çalışanları ve emeklilerin uzun yıllardan beri birikmiş sorunlarının çözümü için talepleri sunduklarını belirtti. Toplu sözleşme masasına gelirken hazırladıkları talepler arasında maaş artışı, refah payı, enflasyon farkı, ek ödeme, seyyanen zam, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması, 3600 ek gösterge, yardımcı hizmetliler, vergi dilimleri, bayram ikramiyesi, aile yardımı, çocuk parası, kira yardımı, eğitim yardımı ve büyükşehirlerde çalışan kamu görevlilerinin desteklenmesi gibi düzenlemeler bulunduğunu açıkladı.

Kahveci ayrıca, taşeron uygulamasına ve sözleşmeli istihdama son verilmesi ile sosyal güvenlik haklarında 2008 öncesi ve sonrası göreve başlayan memurlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesinin de öncelikli talepleri arasında olduğunu vurguladı ve bu konularda mücadelelerini her platformda sürdüreceklerini bildirdi.

Değişen yetki ve beklentiler

Açıklamasında yaşanan olumsuzlukların, toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyonun değişmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Kahveci, kamu çalışanları ve emekliler adına hakların korunması ve iyileştirilmesi için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Son olarak Kahveci, Toplu sözleşme sürecinin kazanımlarla tamamlanması ve kamu görevlileri ile emeklilerin sorunlarının çözülmesi konusunda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üyelerinin hassasiyet göstermesini özellikle beklediklerini tekrar etti.

