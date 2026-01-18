Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı

AKİB Türkiye Yatırım Komisyon Başkanı Onur Doğan, Avrupa'daki Kayserili iş insanlarını Türkiye'de kurumsal ve sürdürülebilir yatırımlara davet etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 16:44
Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı

Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı

AKİB Türkiye Yatırım Komisyonu Başkanı Onur Doğan, Avrupa'da yaşayan Kayserili iş insanları ve yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Doğan, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının bugün tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayarak "Türkiye şanslar ülkesidir; yatırım için doğru yer, doğru zaman" dedi ve diaspora ile anavatan arasında güçlü, sürdürülebilir bir ekonomik köprü kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa'daki birikimin Türkiye'ye kazandırılması

Doğan, Avrupa'da edinilen sermaye gücü, ticari tecrübe ve iş kültürünün Türkiye için büyük değer taşıdığını ifade etti. "Avrupa’da kazanılan birikimin Türkiye’de doğru sektörler ve doğru iş ortaklıklarıyla değerlendirilmesi hem yatırımcıyı kazandırır hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlar. Bu birliktelik, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına alır" sözleriyle, planlı ve kurumsal yatırımların önemine dikkat çekti.

Kayseri; üretimin, ticaretin ve girişimciliğin merkezi

Doğan, Kayseri'nin köklü ticaret geleneği, sanayi altyapısı ve girişimci insan kaynağı ile Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Özellikle imalat, gıda, enerji, lojistik, savunma sanayi, turizm ve teknoloji odaklı yatırımların önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Doğan ayrıca "Kayseri; organize sanayi bölgeleri, ulaşım imkanları, nitelikli iş gücü ve yatırımcı dostu yapısıyla yüksek katma değerli projeler için hazır bir şehirdir," ifadelerini kullandı.

AKİB'in rolü ve somut destek çağrısı

AKİB Türkiye Yatırım Komisyonu'nun yatırım süreçlerinde aktif rol üstlendiğini belirten Onur Doğan, Avrupa'daki Kayserili iş insanlarına plansız ve bireysel adımlar yerine kurumsal, fizibilitesi yapılmış ve sürdürülebilir yatırımlar çağrısında bulundu. Doğan, "AKİB olarak yatırımcının yalnızca başlangıç noktasında değil; fizibilite, doğru sektör seçimi, yerel bağlantılar ve yatırım sonrası süreçlerde de yanında oluyoruz. Amacımız güvenli, kazançlı ve uzun vadeli yatırımların önünü açmak" dedi.

Doğan açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Avrupa’da yaşayan Kayserili hemşehrilerimizi; anavatanımızın üretimine, istihdamına ve ekonomik geleceğine ortak olmaya davet ediyorum. Türkiye bugün fırsatlar ülkesidir. Gelin, bu fırsatları birlikte değerlendirelim, birlikte büyüyelim." çağrısında bulundu.

Son olarak, AKİB’in önümüzdeki süreçte Avrupa genelinde yatırım bilgilendirme toplantıları, sektör bazlı buluşmalar ve proje tanıtım organizasyonları düzenleyerek bu çağrıyı somut yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediği bildirildi.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) TÜRKİYE YATIRIM KOMİSYON BAŞKANI ONUR DOĞAN; AVRUPA’DA...

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) TÜRKİYE YATIRIM KOMİSYON BAŞKANI ONUR DOĞAN; AVRUPA’DA YAŞAYAN KAYSERİLİ İŞ İNSANLARINA VE YATIRIMCILARA ÖNEMLİ BİR ÇAĞRIDA BULUNDU.

AVRUPA KAYSERİLİ İŞVERENLER BİRLİĞİ (AKİB) TÜRKİYE YATIRIM KOMİSYON BAŞKANI ONUR DOĞAN; AVRUPA’DA...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Semih Balaban ve İlksen Özalper Laleli Pazarı'nda Esnafla Buluştu
2
Edremit'te Kazdağları'nda Kar Keyfi: Göbek Atarak Kutladılar
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak’ta Aydın’da: Şehir Hastanesi ve Toplu Açılış
4
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Uçuşlara Kar Nedeniyle yüzde 15 Kapasite Azaltımı
5
Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı
6
Gölbaşı’nda Yarıyıl Tatili: Ücretsiz Buz Pateni, Tırmanma ve Çocuk Şenliği
7
Giresun'da 4x4 Arazi Ambulansı 79 Yaşındaki Kanser Hastasına Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları