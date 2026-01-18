Onur Doğan'dan Avrupa'daki Kayserililere Yatırım Çağrısı

AKİB Türkiye Yatırım Komisyonu Başkanı Onur Doğan, Avrupa'da yaşayan Kayserili iş insanları ve yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu. Doğan, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının bugün tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayarak "Türkiye şanslar ülkesidir; yatırım için doğru yer, doğru zaman" dedi ve diaspora ile anavatan arasında güçlü, sürdürülebilir bir ekonomik köprü kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa'daki birikimin Türkiye'ye kazandırılması

Doğan, Avrupa'da edinilen sermaye gücü, ticari tecrübe ve iş kültürünün Türkiye için büyük değer taşıdığını ifade etti. "Avrupa’da kazanılan birikimin Türkiye’de doğru sektörler ve doğru iş ortaklıklarıyla değerlendirilmesi hem yatırımcıyı kazandırır hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlar. Bu birliktelik, sadece bugünü değil gelecek nesilleri de güvence altına alır" sözleriyle, planlı ve kurumsal yatırımların önemine dikkat çekti.

Kayseri; üretimin, ticaretin ve girişimciliğin merkezi

Doğan, Kayseri'nin köklü ticaret geleneği, sanayi altyapısı ve girişimci insan kaynağı ile Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Özellikle imalat, gıda, enerji, lojistik, savunma sanayi, turizm ve teknoloji odaklı yatırımların önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Doğan ayrıca "Kayseri; organize sanayi bölgeleri, ulaşım imkanları, nitelikli iş gücü ve yatırımcı dostu yapısıyla yüksek katma değerli projeler için hazır bir şehirdir," ifadelerini kullandı.

AKİB'in rolü ve somut destek çağrısı

AKİB Türkiye Yatırım Komisyonu'nun yatırım süreçlerinde aktif rol üstlendiğini belirten Onur Doğan, Avrupa'daki Kayserili iş insanlarına plansız ve bireysel adımlar yerine kurumsal, fizibilitesi yapılmış ve sürdürülebilir yatırımlar çağrısında bulundu. Doğan, "AKİB olarak yatırımcının yalnızca başlangıç noktasında değil; fizibilite, doğru sektör seçimi, yerel bağlantılar ve yatırım sonrası süreçlerde de yanında oluyoruz. Amacımız güvenli, kazançlı ve uzun vadeli yatırımların önünü açmak" dedi.

Doğan açıklamasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Avrupa’da yaşayan Kayserili hemşehrilerimizi; anavatanımızın üretimine, istihdamına ve ekonomik geleceğine ortak olmaya davet ediyorum. Türkiye bugün fırsatlar ülkesidir. Gelin, bu fırsatları birlikte değerlendirelim, birlikte büyüyelim." çağrısında bulundu.

Son olarak, AKİB’in önümüzdeki süreçte Avrupa genelinde yatırım bilgilendirme toplantıları, sektör bazlı buluşmalar ve proje tanıtım organizasyonları düzenleyerek bu çağrıyı somut yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediği bildirildi.

