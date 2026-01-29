Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır

Uzman Görüşü

Özel Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Atağ anne adaylarının en büyük kaygılarından biri olan doğum şekli hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Anne ve bebeğin sağlık durumu normal doğuma uygunsa, önceliğimiz her zaman normal doğumdur. Atağ, normal doğumun anne açısından daha hızlı iyileşme sağladığını, bebekle erken teması artırdığını ve enfeksiyon gibi bazı risklerin daha düşük olduğunu vurguladı.

Sezaryen yalnızca gerekli olduğunda

Atağ, Sezaryen bir tercih değil, gerektiğinde hayat kurtaran bir ameliyattır ifadesini kullanarak sezaryenin yalnızca anne ya da bebeğin hayatı riske girdiğinde uygulanması gerektiğini belirtti. Bu durumlarda sezaryenin doğru ve güvenli bir adım olduğunu ve hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

Doğum şeklinin gebelik süreci boyunca birçok faktöre bağlı olarak belirlendiğine dikkat çeken Atağ, özellikle gebeliğin son aylarında yapılan çatı muayenesi ve bebeğin ultrason ölçümlerinin karar aşamasında kritik rol oynadığını belirtti.

Yurt dışı ve Türkiye arasındaki doğum oranlarına değinen Op. Dr. Atağ, yurt dışında sezaryen doğum oranlarının yaklaşık %20, Türkiye’de ise %40-50 seviyelerinde olduğunu söyleyerek amaçlarının sağlıklı şartlarda normal doğumu teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Günün sonunda en doğru karar, anne ve bebeğin sağlığı için en uygun olan doğum şeklidir.

