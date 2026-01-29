Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır

Op. Dr. Sibel Atağ: Anne ve bebek için uygunsa öncelik normal doğumdur; hızlı iyileşme, erken temas ve düşük enfeksiyon riski sağlar.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 10:07
Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır

Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır

Uzman Görüşü

Özel Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Atağ anne adaylarının en büyük kaygılarından biri olan doğum şekli hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Anne ve bebeğin sağlık durumu normal doğuma uygunsa, önceliğimiz her zaman normal doğumdur. Atağ, normal doğumun anne açısından daha hızlı iyileşme sağladığını, bebekle erken teması artırdığını ve enfeksiyon gibi bazı risklerin daha düşük olduğunu vurguladı.

Sezaryen yalnızca gerekli olduğunda

Atağ, Sezaryen bir tercih değil, gerektiğinde hayat kurtaran bir ameliyattır ifadesini kullanarak sezaryenin yalnızca anne ya da bebeğin hayatı riske girdiğinde uygulanması gerektiğini belirtti. Bu durumlarda sezaryenin doğru ve güvenli bir adım olduğunu ve hayat kurtardığını sözlerine ekledi.

Doğum şeklinin gebelik süreci boyunca birçok faktöre bağlı olarak belirlendiğine dikkat çeken Atağ, özellikle gebeliğin son aylarında yapılan çatı muayenesi ve bebeğin ultrason ölçümlerinin karar aşamasında kritik rol oynadığını belirtti.

Yurt dışı ve Türkiye arasındaki doğum oranlarına değinen Op. Dr. Atağ, yurt dışında sezaryen doğum oranlarının yaklaşık %20, Türkiye’de ise %40-50 seviyelerinde olduğunu söyleyerek amaçlarının sağlıklı şartlarda normal doğumu teşvik etmek olduğunu vurguladı.

Günün sonunda en doğru karar, anne ve bebeğin sağlığı için en uygun olan doğum şeklidir.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SİBEL ATAĞ, "ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NORMAL...

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SİBEL ATAĞ, "ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NORMAL DOĞUMA UYGUNSA, ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN NORMAL DOĞUMDUR. NORMAL DOĞUM ANNE AÇISINDAN DAHA HIZLI İYİLEŞME SAĞLAR, BEBEKLE ERKEN TEMAS İMKÂNINI ARTIRIR VE ENFEKSİYON GİBİ BAZI RİSKLERİN DAHA DÜŞÜK OLMASINI SAĞLAR" DEDİ.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. SİBEL ATAĞ, "ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NORMAL...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Op. Dr. Sibel Atağ: Normal Doğum İyileşmeyi Hızlandırır, Enfeksiyon Riskini Azaltır
2
Kirpik Dibi Paraziti (Demodex) Uyarısı: Sürekli Göz Kaşıntısı ve Kızarıklık
3
Jandarma Asayiş Vakfı Muğla İl Temsilciliği Menteşe'de Toplandı
4
Adana'da altyapı isyanı: Esnaf oltayla göle dönen sokağa tepki gösterdi
5
Hatay'da UKOME Kararı: 3 Köprü Kapatıldı, 5 İlçeye EDS
6
Isparta'da 'Moral İstasyonu': Ramazan Akden'in Türküyle Demlenen Çay Ocağı
7
Bayındır'da Kurumlar Arası Voleybol Şenliği: Fikstür Çekimi Tamamlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları