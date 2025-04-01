OpenAI, 300 Milyar Dolar Değerleme ile 40 Milyar Dolar Fon Topladı

OpenAI'dan Rekor Finansman

ABD merkezli yapay zeka lideri OpenAI, 300 milyar dolarlık değerlemeyle toplamda 40 milyar dolarlık yeni fon sağlamayı başardı. Şirketin yapay zekanın daha ileri düzeye taşınması amacıyla gerçekleştirdiği bu finansman turu, teknoloji dünyasında önemli bir adım olarak kaydedildi.

Büyük Başarı: Değeri İkiye Katlandı

OpenAI, 2024 Ekim ayında gerçekleştirdiği bir önceki finansman ayında 157 milyar dolarlık değerleme ile 6,6 milyar dolarlık fon toplamıştı. Yeni fon sağlanmasıyla birlikte, şirketin değeri iki katına çıkarak önemli bir rekor kırdı ve 40 milyar dolarlık fon, tarihindeki en büyük özel teknoloji finansman turu oldu.

Yatırımcılar Arasında Önemli İsimler

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu finansman turunun liderliğini SoftBank üstlenirken, Microsoft ile birlikte Coatue, Altimeter ve Thrive gibi tanınmış varlık yöneticileri de yatırımcılar arasında yer aldı.

Geleceğe Yatırım: Stargate Projesi

Yapay zeka alanında liderlik mücadelesi veren OpenAI, 22 Ocak'ta “Stargate” adı verilen 500 milyar dolarlık özel sektör yatırım projesine de katılacak. Hem ABD hem de Çin gibi ülkelerde birçok rakiple mücadele eden OpenAI, bu yatırımlarla teknolojik varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.