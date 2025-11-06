ORAN Destekli Kayseri Yatak Hattı, Mesleki Eğitimden Dayanışmaya

ORAN ve Millî Eğitim desteğiyle Kayseri'de kurulan yatak hattı, mesleki eğitimi üretimle bütünleştirip afet ve insani yardımlarda hızlı üretim sağladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen SOGEP kapsamında, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TTSİS MTAL) bünyesinde kurulan yatak üretim hattı, mesleki eğitim ile toplumsal dayanışmanın kesiştiği bir örneğe dönüştü.

Projenin hedefi ve eğitim-süreç entegrasyonu

Proje, Kayseri sanayisinin nitelikli ara eleman ihtiyacına kalıcı çözüm üretmeyi, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı ve mesleki eğitimi gerçek üretim ortamıyla bütünleştirmeyi amaçlıyor. ORAN desteğiyle oluşturulan yatak imalat hattı ve kapitone üretim hattı, öğrencilerin üretim, bakım ve işletme süreçlerine aktif katılımını sağlıyor; böylece öğrenci hem eğitim alıyor hem de sanayiye hazır nitelikli iş gücü olarak yetişiyor.

Kurulum, bütçe ve üretim kapasitesi

Proje, 18 Ağustos 2022 tarihinde ORAN ile Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan hibe protokolüyle başladı. Hattın kurulum ve devreye alma süreci 14 Kasım 2022 itibarıyla tamamlandı. Projenin bütçesi 8.148.445 TL olup, bunun %69,8'i ORAN hibe desteği, %30,2'si Millî Eğitim Bakanlığı eş finansmanı ile karşılandı. Kurulan hat; günlük 80-100, aylık 2.400-3.000 adet üretim kapasitesiyle mesleki eğitim-üretim bütünleşmesini güçlendiriyor.

Afet dönemi ve insani yardımlarda hızlı üretim

6 Şubat depremlerinin ardından üretim hattı hızla aktive edilerek Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş için 862 adet yaylı yatak üretildi. Bu uygulama, projenin kriz dönemlerinde hızlı üretim ve tedarik kapasitesiyle sosyal dayanıklılığa doğrudan katkı sağladığını gösterdi.

Öğrenciler, proje kapsamında ayrıca Filistin halkına destek amacıyla 60 yatak, yorgan, yastık, nevresim ve uyku tulumu üreterek Türk Kızılayı aracılığıyla gönderilmek üzere hazırlık yaptı. Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Esen bu çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Meslek liselerimiz, üretimleriyle öğrencilerimizin mesleki gelişimine katkı sağlarken, zor zamanlarda da inisiyatif alarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor. Gazze’de yaşanan insani dram karşısında öğrencilerimizin duyarlılığı hepimizi gururlandırıyor."

ORAN'dan insan odaklı kalkınma vurgusu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, projenin SOGEP’in hedefleriyle uyumuna dikkat çekerek, "Bu proje, kalkınmanın yalnızca ekonomik değil, sosyal bir süreç olduğunu gösteriyor. ORAN olarak gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi, üretim kapasitesini artırmayı ve kriz zamanlarında dahi toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi önceliklendiriyoruz. TTSİS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu anlamda örnek bir uygulama haline geldi" dedi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI'NIN DESTEKLERİYLE, ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) KAPSAMINDA, TÜRKİYE TEKSTİL SANAYİİ İŞVERENLERİ SENDİKASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (TTSİS MTAL) BÜNYESİNDE KURULAN YATAK ÜRETİM HATTI, HEM MESLEKİ EĞİTİME HEM DE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYA ÖRNEK BİR BAŞARI HİKÂYESİNE DÖNÜŞTÜ.

