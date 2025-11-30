Ordu Akyazı sahiline 'Mavna' sosyal tesisi açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Akyazı sahilindeki düzenleme çalışmalarını tamamlayarak 'Mavna' adlı yeni sosyal tesisi hizmete açtı.

Denize sıfır konumda yeni yaşam alanı

Tesis, Akyazı Mahallesi 15 Temmuz Milli İrade Bulvarı üzerinde yapılan düzenlemeler sonrası oluşturulan alanda yer alıyor. Yeni sosyal tesiste oturma alanları, dinlenme noktaları ve çeşitli ikram hizmetleri bulunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen tesis, sahil hattındaki sosyal yaşam alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaların bir parçası olarak kullanıma açıldı.

İşletme ve halkın değerlendirmesi

Tesis, Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTUR A.Ş. tarafından işletiliyor. Denize sıfır konumu ve temel ihtiyaçlara yönelik hizmetleriyle vatandaşların kullanımına sunulan tesis, sahilde vakit geçirmek isteyenlere yeni bir seçenek sundu.

Tesis ziyareti gerçekleştiren vatandaşlar, mekanın sahil kullanımını kolaylaştırdığını ve fiyatların erişilebilir seviyede olduğunu belirtti. Bölge sakinleri, tesisin Akyazı sahiline kazandırılmasının sosyal yaşamı canlandıracağı görüşünde.

