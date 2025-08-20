Ordu Çamaş’ta 'Pat Pat' Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı
Kaza ve müdahale
Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen kazada, Birol Yıldız idaresindeki 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı Taşoluk Mahallesi'nde devrildi.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve tedavi
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Güven Ay, Reyhan Akdeniz ve Maviş Şimşek, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
