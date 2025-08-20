DOLAR
Ordu Çamaş’ta 'Pat Pat' Tarım Aracı Devrildi: 4 Yaralı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde 'pat pat' tarım aracının devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı; yaralılar Fatsa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 15:53
Kaza ve müdahale

Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelen kazada, Birol Yıldız idaresindeki 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı Taşoluk Mahallesi'nde devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve tedavi

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Güven Ay, Reyhan Akdeniz ve Maviş Şimşek, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

