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Ordu’da 2025 Yılının İlk Bebeği 'Umay Lina' Dünyaya Gözlerini Açtı

Ordu’da 2025’in ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Umay Lina' ismi verildi. Aile büyük mutluluk yaşıyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 02:28
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 02:50
Ordu’da 2025 Yılının İlk Bebeği 'Umay Lina' Dünyaya Gözlerini Açtı

Ordu’da 2025 Yılının İlk Bebeği

Ordu, 2025 yılının ilk dakikalarında büyük bir sevinçle karşılandı. Altınordu ilçesindeki özel bir hastanede dünyaya gelen bebeğe 'Umay Lina' ismi verildi. Burçin Şahin Yılmaz ve Mehmet Yılmaz çiftinin bebeği, 00.15'te 3 kilo 115 gram ağırlığında hayata merhaba dedi.

Anne ve Baba Mutlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Büşra Şahin, Umay Lina'nın normal doğum ile sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini açıkladı. Anne Burçin Şahin Yılmaz (29), ikinci çocuğunun yeni yılın ilk bebeği olarak doğmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Baba Mehmet Yılmaz (30) ise, "Çok şükür şu anda herhangi bir problemimiz yok. Eşim erken doğacağına ilişkin söylüyordu ama ben inanmıyordum. Nasip oldu ve bu saati de beklemiyorduk. Biraz daha zamanı vardı. Normalde iki hafta erken doğdu. Nasip kısmet," şeklinde konuştu.

Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi. Altınordu...

Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi. Altınordu ilçesindeki özel hastanede, Burçin Şahin Yılmaz (sağda) ile Mehmet Yılmaz (solda) çiftinin 00.15'te 3 kilo 115 gram ağırlığında bebekleri doğdu.

Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi. Altınordu...

Ordu'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay Lina" ismi verildi. Altınordu ilçesindeki özel hastanede, Burçin Şahin Yılmaz (sağda) ile Mehmet Yılmaz (solda) çiftinin 00.15'te 3 kilo 115 gram ağırlığında bebekleri doğdu.

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