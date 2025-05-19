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Ordu'da 30 Ülkeden Arıcılara Eğitim Verildi

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, 30 ülkeden arıcılara arı üretimi ve sağlığı konularında eğitim programı düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:09
Ordu'da 30 Ülkeden Arıcılara Eğitim Verildi

Ordu Arıcılık Enstitüsü'nde Küresel Arıcılık Eğitimi

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü, dünyanın dört bir yanından gelen arıcılara eğitim sunarak arıcılık alanında uluslararası işbirliğini pekiştiriyor. Enstitü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle yürüttiği projeyle, Avrupa, Balkan, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden arıcıları bir araya getiriyor.

Uluslararası Katılım ve Eğitim İçeriği

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu'nun verdiği bilgilere göre, Malta dahil olmak üzere şimdiye kadar 30 farklı ülkeden arıcılara eğitim verildi. Eğitim programları, arı üretimi, arıcılıkta temel yetiştirme teknikleri ve arı sağlığı konularını kapsıyor. Arıcılar, bu eğitimlerle kendi ülkelerinde arıcılığın gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ordu'dan Uzmanlar Yurt Dışında Eğitim Veriyor

Cınbırtoğlu, yerel, bölgesel ve ulusal düzeydeki eğitim ve Ar-Ge çalışmaları ile sinerji oluşturarak arıcılığın yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Ordu'dan giden uzman ekiplerin farklı ülkelerde eğitim faaliyetlerine katılmaya devam ettiğinin altını çizdi. Yabancı arıcıların, gelecek dönemde de Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde eğitim almaya devam etmeleri bekleniyor.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine...

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine, arı üretimi ve arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında eğitim verildi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde, son olarak Malta'dan gelen arıcılar eğitim aldı.

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine...

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde birçok ülkeden belirli periyotlarla gelen bal üreticilerine, arı üretimi ve arıcılık faaliyetlerini geliştirme konularında eğitim verildi. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'nde, son olarak Malta'dan gelen arıcılar eğitim aldı.

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