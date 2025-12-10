DOLAR
Ordu'da Asfalt Seferberliği: Gürgentepe Şirinköy-Alaseher Yolu Asfaltlanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde Gürgentepe Şirinköy-Alaseher yolunda 3,8 kilometrelik asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:37
Ordu'da Asfalt Seferberliği: Gürgentepe Şirinköy-Alaseher Yolu Asfaltlanıyor

Ordu'da asfalt seferberliği: Gürgentepe Şirinköy-Alaseher yolu asfaltlanıyor

OBB, altyapısı tamamlanan güzergahları sıcak asfaltla buluşturuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi (OBB), şehrin ihtiyaç duyduğu noktalarda sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde mahalle ve grup yollarında başlatılan yol seferberliği, vatandaşların yoğun kullandığı güzergahları daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Altyapısı tamamlanan bölgelerde hızlı ve planlı bir çalışma yürüten ekipler, yolları yüksek standartta yeniliyor ve taşıma güvenliğini artırıyor.

Bu kapsamda Gürgentepe ilçesinde grup yolu olarak kullanılan Şirinköy-Alaseher Mahallesi’nde bulunan 3,8 kilometrelik yolun ilk etap çalışmalarında 1,3 kilometresi asfaltlanmıştı. Kısa süre içerisinde başlatılan 2. etapta Büyükşehir Belediyesi, 2,5 kilometrelik güzergahı da asfaltla buluşturuyor.

Yıllardır hayal ettikleri yola kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "Yolumuzda yapılan çalışmalar devam ediyor. Allah Hilmi Başkanımızdan razı olsun. Yolumuzun konfora kavuşturulması bizleri oldukça mutlu etti. Hayal ettiğimiz yolumuza kavuştuk. Geleceğimiz olan gençlerimize güzel yollar bırakıyoruz" dediler.

Ekipler, 800 metrelik kısımda çalışmaları tamamladı. Hava şartlarına bağlı olarak kısa süre içinde geri kalan güzergahta da çalışmaların bitirilmesi ve yolun vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

