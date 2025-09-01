Ordu'da balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek sezona başladı

Ordu'da balıkçılar, denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle birlikte Karadenizin mavi sularına ağlarını bırakarak yeni sezona başladı.

Fatsa'da dualarla uğurlama

Fatsa ilçesindeki limanda sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Yakınları tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorlarını çalıştırdı.

İlk av: istavrit, mezgit ve barbun

Karadeniz'in açılmasıyla birlikte ağlara ilk olarak istavrit, mezgit ve barbun takıldı. Bu avlar, yeni sezon için umut verici bulundu.

Tekne kaptanı 65 yaşındaki Emin Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon hamsinin bol olmasını beklediklerini belirtti. İstavritten de beklentilerinin olduğunu söyleyen Uçan, denizdeki yeni av sezonunun güzel geçmesi halinde tüm balıkçıların sevineceğini dile getirdi.

Balıkçı Aydın Tel de meslektaşlarına bereketli bir sezon dileyerek, ağlara ilk olarak istavrit ile mezgit geldiğini anlattı.

Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk ise "vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını vurguladı: "İlk ağımızı denize attık. Bereketli geçti. Bu seneki sezonda palamut az ama hamsi ve istavrit güzel ve bol bir şekilde var. Bu sene herkesin yüzünü Cenabı Allah güldürecek."

Demirtürk, kazasız ve iyi bir sezon temenni ederek, şu anda ağlarda istavrit, mezgit ve barbun bulunduğunu ve bu türlerin sezon için olumlu göründüğünü sözlerine ekledi.

