Ordu'da Bilim Kafe Etkinliğinde Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü Anlatıldı

Ordu'da Bilim Kafe Etkinliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde büyük ilgi gördü.

Tarım ve Çevre Dostu Üretim Yöntemleri

YÖK Bilim İletişimi Ofisi tarafından ülke genelinde başlatılan "Bilim Kafe" etkinliğinin bu ayağı, fındık üreticileri, öğrenciler ve bilim meraklılarını bir araya getirdi. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Korkmaz, katılımcılara balık atıklarının fındık gübresine dönüşümünü ve tarımda çevre dostu yöntemleri anlattı.

Döngüsel Biyoekonomi Modeli