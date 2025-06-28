Ordu'da Bilim Kafe Etkinliğinde Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü Anlatıldı

Ordu'da Bilim Kafe Etkinliği
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde büyük ilgi gördü.
Tarım ve Çevre Dostu Üretim Yöntemleri
YÖK Bilim İletişimi Ofisi tarafından ülke genelinde başlatılan "Bilim Kafe" etkinliğinin bu ayağı, fındık üreticileri, öğrenciler ve bilim meraklılarını bir araya getirdi. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Korkmaz, katılımcılara balık atıklarının fındık gübresine dönüşümünü ve tarımda çevre dostu yöntemleri anlattı.
Döngüsel Biyoekonomi Modeli
Etkinlikte Doç. Dr. Korkmaz, fındık ve hamsi arasında hayalini kurdukları döngüsel biyoekonomi modeli ile su ürünleri ve tarım sektörü arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçladıklarını belirtti. Korkmaz, "Hamsiden elde edilen doğal gübrenin, fındık tarımında bitki besini olarak kullanılması hem çevresel sorunların çözümüne katkı sunacak hem de çiftçiye yeni bir destek modeli yaratacaktır" Programda, laboratuvar ortamında geliştirilen balık protein hidrolizatlarının, fındık üreticileriyle buluşturulmasının mutluluğunun yaşandığına dikkat çeken Korkmaz, bu ürünlerin bitkilerin kök gelişimini artırdığını ve topraktan besin alımını kolaylaştırdığını vurguladı. Ayrıca, "Kuraklık stresine karşı tolerans kazandırıyor ve toprakta faydalı mikroorganizmaların aktivitesini de artırıyor" Etkinlikte, balık atıklarından elde edilen doğal gübre ile fındık bahçesinde uygulamalı bir gösterim de yapıldı. Bu deneyim, katılımcılara yeni tarımsal uygulamaları ve çevre dostu üretim yöntemlerini anlamaları açısından önemli bir fırsat sundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi.
Balık Protein Hidrolizatlarının Faydaları
Uygulamalı Demonstrasyon
Programda, laboratuvar ortamında geliştirilen balık protein hidrolizatlarının, fındık üreticileriyle buluşturulmasının mutluluğunun yaşandığına dikkat çeken Korkmaz, bu ürünlerin bitkilerin kök gelişimini artırdığını ve topraktan besin alımını kolaylaştırdığını vurguladı. Ayrıca, "Kuraklık stresine karşı tolerans kazandırıyor ve toprakta faydalı mikroorganizmaların aktivitesini de artırıyor" Etkinlikte, balık atıklarından elde edilen doğal gübre ile fındık bahçesinde uygulamalı bir gösterim de yapıldı. Bu deneyim, katılımcılara yeni tarımsal uygulamaları ve çevre dostu üretim yöntemlerini anlamaları açısından önemli bir fırsat sundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi.
Etkinlikte, balık atıklarından elde edilen doğal gübre ile fındık bahçesinde uygulamalı bir gösterim de yapıldı. Bu deneyim, katılımcılara yeni tarımsal uygulamaları ve çevre dostu üretim yöntemlerini anlamaları açısından önemli bir fırsat sundu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Ordu Üniversitesi iş birliğinde "Hamsiden Fındığa-Balık Atıklarının Gübreye Dönüşümü" konulu program, Fatsa ilçesindeki fındık bahçesinde gerçekleştirildi.