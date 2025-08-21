DOLAR
Ordu'da dolmuşun çarpmasıyla sepetli vinçten düşen işçi yaralandı

Ordu Altınordu'da dolmuşun çarptığı sepetli vinçten düşen işçi Emin Elmalı yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:07
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:11
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi vincin sepetinden düşerek yaralandı.

Özel bir şirkette çalışan Emin Elmalı, Şarkiye Mahallesi'ndeki güvenlik kamerasının bakımı için vincin sepet bölümüne çıktı. Bu sırada sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen dolmuş, sepetin bağlı olduğu vince çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dolmuşun üzerine düşen Elmalı yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sedye ile dolmuş üzerinden aldıkları işçi, tedavi için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi; görüntüler olayın oluş şeklini doğruluyor.

