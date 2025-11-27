Ordu'da elektrikli bisiklet kazası: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletin kontrolden çıkması sonucu 9 yaşındaki E.T. yaşamını yitirdi, sürücü B.S. yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:14
Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletin çöp konteyneri ve duvara çarpması sonucu 9 yaşındaki E.T. hayatını kaybetti, bisikleti kullanan 11 yaşındaki B.S. ise yaralandı.

Kaza, Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki B.S. tarafından kullanılan elektrikli bisiklet sokakta rampa aşağı inerken kontrolden çıktı ve önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan yere savrulan sürücü ile arkasında oturan E.T. (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.T., yapılan müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E.T., Samsun'da tedavisi sürdürülürken doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonucu yaralanan B.S.'nin tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

