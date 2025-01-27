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Ordu'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Doğanı Kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tavuk kümesinde mahsur kalan doğan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:37
Ordu'da İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Doğanı Kurtardı

Ordu'da Doğa Koruma Örneği: Mahsur Kalan Doğan Kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yer alan Çamurlu Mahallesi'nde, bir üreticiye ait tavuk kümesine giren bir doğan tel örgülere takılarak mahsur kaldı. Mahsur kalan kuşun durumu, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım isteyerek, doğanın kurtarılmasını sağladı. İtfaiye ekipleri hızlı bir müdahale ile sıkışan doğanı bulunduğu yerden kurtardı ve sağlıklı bir şekilde doğaya saldı.

Bu olay, hayvanlara olan duyarlılığın ve doğa koruma bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince...

Ordu'nun Ünye ilçesinde girdiği tavuk kümesinde mahsur kalan doğan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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