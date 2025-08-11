DOLAR
Ordu'da Kaybolan Mevsimlik Tarım İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'da denizde kaybolan mevsimlik tarım işçisi Mazlum Yıldız'ın cesedi, arama çalışmalarının ardından kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 12:48
Ordu'da Kaybolan Mevsimlik Tarım İşçisinin Cansız Bedeni Bulundu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, serinlemek için denize giren mevsimlik tarım işçisi Mazlum Yıldız (17) ve arkadaşı Yusuf Keskin (15), dün akşam saatlerinde fındık hasadının ardından denize girdi. Bir süre sonra kaybolan iki arkadaşın durumu, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından, bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Keskin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yıldız'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına, bölgede bulunan balıkçılar da destek vererek denize ağ bıraktı. Ancak, dalgıçların da katıldığı ilk çalışmalar sonuç vermedi ve arama faaliyetlerine geçici bir süre ara verildi.

Sabah saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmaları, AFAD koordinasyonunda jandarma, polis, sahil güvenlik ve diğer sağlık ekiplerinin katılımıyla sürdürüldü. Helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları sırasında dalgıçlar denizde, diğer ekipler ise kıyı şeridinde yoğun çaba sarf etti.

Arama çalışmaları sonucunda, Yıldız'ın cansız bedeni bir süre sonra ekiplerce bulunarak kıyıya çıkarıldı ve Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Öte yandan, Yusuf Keskin'in Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

