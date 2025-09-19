Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı
Gülyalı'da düzenlenen törene protokol ve vatandaşlar katıldı
Ünal Aktürk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 72 yaşındaki gazinin cenazesi, Gülyalı ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde düzenlenen törenle uğurlandı.
Törene; Aktürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze, ikindi vaktine müteakip kılınan namazın ardından aynı mahallede defnedildi. Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, Ünal Aktürk'ün yakınlarına taziyelerini iletti.
