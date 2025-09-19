Ordu'da Kıbrıs Gazisi Ünal Aktürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ordu'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ünal Aktürk, Gülyalı Mustafalı Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 17:17
Gülyalı'da düzenlenen törene protokol ve vatandaşlar katıldı

Ünal Aktürk, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 72 yaşındaki gazinin cenazesi, Gülyalı ilçesi Mustafalı Mahallesi'nde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene; Aktürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, ikindi vaktine müteakip kılınan namazın ardından aynı mahallede defnedildi. Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, Ünal Aktürk'ün yakınlarına taziyelerini iletti.

Tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ünal Aktürk için Gülyalı ilçesindeki Mustafalı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

