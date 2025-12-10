Ordu'da Kışlak Mücadelesi Başladı: Sivrisineklere Karşı İlaçlama

Ordu'da Kışlak Mücadelesi Başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve diğer haşerelere karşı kapsamlı bir kışlak ilaçlama çalışması başlattı.

Hedef Alanlar ve Uygulama

Belediye ekipleri, sivrisineklerin kışlama alanları olarak bilinen bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanal sistemleri, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan daireleri gibi noktalarda düzenli ilaçlama yürütüyor. Özellikle larvaların barınma ve üreme alanlarına yönelik yapılan uygulamalarla, haşere popülasyonunun oluşmadan kontrol altına alınması hedefleniyor.

Beklenen Sonuçlar

Gerçekleştirilecek ergin ve larva mücadelesi sayesinde yaz aylarında vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sivrisinek yoğunluğunun büyük ölçüde azalması amaçlanıyor. Yetkililer, çalışmaların düzenli şekilde sürdürüleceğini ve halk sağlığının korunmasının öncelik olduğunu vurguluyor.

