Ordu'da Kur’an-ı Kerim Sayfaları Yola Savruldu: 2 Kişi Hakkında İşlem

Ordu'da 29 Kasım'da kağıt taşıyan araçtan Kur’an-ı Kerim sayfaları yola savruldu; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:27
Ordu'da yol kenarında bulunan Kur’an-ı Kerim sayfalarının sosyal medyaya yansıması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemeler, sayfaların çevreye atılmadığını, taşıma sırasında araçtan savrulduğunu ortaya çıkardı.

Soruşturma ve Görüntü İncelemesi

29 Kasım tarihinde başlayan olayda, Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre çevre araştırması ve kamera kayıtları incelendi. İncelemeler sonucunda, Kur’an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan, sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildi.

Açıklamada, olayın ardından sayfaların yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı da belirtildi.

Şüpheliler ve Adli Süreç

Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi. Şahısların ifadelerinde, taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın meydana geldiğini söyledikleri ifade edildi. Konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KAĞIT TAŞIYAN ARAÇ

KAĞIT TAŞIYAN ARAÇ

ORDU'DA YOL KENARINDA KUR'AN-I KERİM SAYFALARI BULUNDU

