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Ordu'da LGS'de Tam Puan Alan Timur Efe Balcı'nın Başarı Sırrı: Disiplinli Çalışma!

Ordu'da LGS'de 500 tam puan alan Timur Efe Balcı, disiplinli çalışmalarının ve ailesinin desteğinin başarısında önemli rol oynadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 13:49
Ordu'da LGS'de Tam Puan Alan Timur Efe Balcı'nın Başarı Sırrı: Disiplinli Çalışma!

Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan almayı başaran Timur Efe Balcı, bu büyük başarıyı verimli, düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

Ünye Atatürk Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Balcı, 7’nci sınıftan itibaren LGS odaklı çalışmalara başladığını belirtti. Kitap okumayı severek bu süre zarfında ailesinin de kendisini desteklediğini vurguladı.

Balcı, “Kaç saat çalıştığımızdan ziyade verim önemli. Günlük 3-4 saatlik çalışma yaptığımı söyleyebilirim. Başarımı düzenli ve disiplinli çalışmalar odam. Ailemin, öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın motivasyon desteği benim için çok değerli oldu,” diye konuştu.

Aynı zamanda sosyal yönünü de geliştirmeye özen gösterdiğini vurgulayan Balcı, “Bugünkü dünya tek yönlü olmaya çok elverişli değil. Çok yönlü olmamız gerekiyor. Bu bağlamda kendimi dil, akademik ve sosyal alanlarda geliştirmeye çalıştım ve bu hedefle devam edeceğim,” dedi.

Sınav sonuçlarının açıklandığında büyük bir mutluluk ve gurur hissettiğini anlatan Balcı, gelecek yıllarda sınavlara girecek olanlara düzenli, disiplinli ve programlı çalışmalarını tavsiye etti.

Meslek tercihini henüz netleştirmediğini, ancak tıp ve mühendislik alanlarına ilgi duyduğunu da ekledi. Balcı'nın babası İlhan Balcı, İngilizce öğretmeni olarak Timur Efe ile hedefleri belirleyip planlı bir şekilde ilerlediklerini söyledi.

Velilere çocuklarına sürekli 'Ders çalış' demek yerine, nasıl çalışacakları konusunda yol göstermeleri gerektiğini vurgulayan İlhan Balcı, elde edilen sonuçlarla Ünye ve Ordu adına mutlu olduklarını dile getirdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan...

Ordu'nun Ünye ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Timur Efe Balcı, bu başarıya verimli, düzenli ve disiplinli çalışmayla ulaştığını söyledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan...

Ordu'nun Ünye ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Timur Efe Balcı, bu başarıya verimli, düzenli ve disiplinli çalışmayla ulaştığını söyledi.

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