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Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası Zaferle Tamamlandı

Ordu'daki 34. Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası, Doğuş Nakliyat'ın şampiyonluğuyla sona erdi.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 01:42
Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası Zaferle Tamamlandı

Ordu'da Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası Sona Erdi

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Ünye Belediyesi tarafından organize edilen bu etkinlik, Kültür, Sanat ve Turizm Festivali kapsamında 3 Temmuz'da start aldı.

Turnuvanın Detayları ve Final Maçı

Turnuva, ilçe sahilindeki manyetik kum zemininde gerçekleştirildi. İki grupta toplamda 8 takımın mücadele ettiği turnuvanın finalinde, Doğuş Nakliyat, Azelya Çiçek’i 5-2 yenerek şampiyon oldu.

Başkan Tavlı'dan Teşekkür Mesajları

Final maçının ardından konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçedeki turnuvanın özgünlüğünün manyetik kum zemininde oynanmasından kaynaklandığını vurguladı. Seyircilere unutulmaz anlar yaşatan gençlere teşekkür eden Tavlı, turnuvada emeği geçen herkesi de tebrik etti.

Başkan Tavlı, ayrıca turnuvada görev alan hakem ve görevlilere teşekkür belgesi takdim etti.

Takımların Başarıları

Turnuvanın en centilmen takımı olarak Black Strike seçilirken, Doğuş Nakliyat birinci, Azelya Çiçek ikinci ve Doğuş Nakliyat Gençlik ise üçüncü oldu. Protokol üyeleri tarafından takımlara madalya ve kupaları takdim edildi.

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final...

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final müsabakasında Doğuş Nakliyat (fotoğrafta), Azelya Çiçek ile karşılaştı.

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final...

Ordu'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Manyetik Kum Gece Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın final müsabakasında Doğuş Nakliyat (fotoğrafta), Azelya Çiçek ile karşılaştı.

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