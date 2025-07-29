Ordu'da Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Daha Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Saldırıya karıştığı düşünülen şüphelilerden 2'si daha tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 14 Temmuz tarihinde Kaledere Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda, İ.K. ile seken kurşunlar sonucu yaralanan Y.F. ve C.K. üzerinde detaylı incelemeler başlatıldı.

Olayı araştıran polis ekipleri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde 27 Temmuz'da düzenledikleri operasyonda H.K. (14), İ.K. ve Y.E isimli şüphelileri gözaltına aldı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi.

H.K, saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla bağlantılı olarak E.F.Y.'yi de gözaltına aldı.

Ayrıca, zanlıya yardım ettikleri belirtilen üç şüpheli daha gözaltına alındı. Adli işlemlerini tamamlayan bu şüphelilerden Y.E. ve E.F.Y., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.