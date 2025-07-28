Ordu'da Silahlı Saldırı: 3 Yaralı ve 1 Tutuklama

Ordu'nun Ünye İlçesinde Silahlı Saldırı Gelişmeleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 14 Temmuz tarihinde Kaledere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İ.K. silahlı saldırıya uğrarken, seken kurşunlar sonucu Y.F. ve C.K. de yaralandı.

Zanlılar Gözaltına Alındı

Olayın ardından polis ekipleri, detaylı bir çalışma başlatarak 3 zanlıyı gözaltına aldı. Yapılan operasyon sonucu Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen baskında H.K. (14), I.K. ve Y.E. isimli şüpheliler yakalandı.

Tutuklama Kararı

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. H.K., silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise devam etmektedir.

Saldırıdan etkilenen kişilerin sağlık durumları hakkında henüz bir bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'nu Ünye ilçesinde silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.