Ordu'da Tarım Aracı Kazası: Aynı Aileden 4 Kişi Öldü, Kazadan Önceki Görüntüler Ortaya Çıktı

Ordu'da tarım aracı kazası: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, görüntüler ortaya çıktı
Görüntüler kazadan kısa süre önce çekildi
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Güzelkale Mahallesi'nde meydana gelen kazada, "pat pat" olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden dört kişi yaşamını yitirdi. Kazadan kısa süre önce araçta cep telefonuyla kaydedilen görüntülere ulaşıldı.
Görüntüleri aracın sürücüsünün yaralanan eşi Nurten T. kaydetti. Kayıtlarda, seyir halindeki araçtakilerin el salladığı anlar yer alıyor.
Kayıplar ve yaralılar
Kazada sürücü Yusuf T. (49) ile ablası Ayşe T. (63), yengesi Güler T. (55) ve torunu B.A.Ç. (8) hayatını kaybetti.
Yaralanan Nurten T., oğlu O.T. (8) ile torunu U.A.Ç. (6)'nin tedavileri çeşitli hastanelerde devam ediyor.