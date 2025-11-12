Ordu'da taş ocağında kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Olay detayı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kıranyağmur Mahallesi'nde bir taş ocağında faaliyet gösteren kamyon, çalışma sırasında devrildi.

Kazada aracın sürücüsü İsmail Kara (56), içinde bulunduğu kabine sıkıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ