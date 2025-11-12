Ordu'da taş ocağında kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kıranyağmur Mahallesi'ndeki taş ocağında kamyon devrildi; sürücü İsmail Kara (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 19:27
Ordu'da taş ocağında kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Ordu'da taş ocağında kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Olay detayı

Ordu'nun Ulubey ilçesi Kıranyağmur Mahallesi'nde bir taş ocağında faaliyet gösteren kamyon, çalışma sırasında devrildi.

Kazada aracın sürücüsü İsmail Kara (56), içinde bulunduğu kabine sıkıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve soruşturma

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

HAYATINI KAYBEDEN İSMAİL KARA

