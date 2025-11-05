Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 bin 389 Araç Kontrolü, 67 Yaralı

Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftadaki denetimlerinde 17 bin 389 araç kontrol edildi; 52 yaralanmalı kaza, 67 kişi yaralandı, 3 bin 445 sürücüye işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:12
Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 bin 389 Araç Kontrolü, 67 Yaralı

Ordu'da Trafik Denetimlerinde Son Durum

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 389 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kazalar ve yaralanmalar

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada il genelinde 52 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uygulanan cezai işlemler

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlemler şöyle: 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 90 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 119 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 305 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 179 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Toplam işlemler ve araçlar

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 389 araç kontrol edildi, 3 bin 445 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

ORDU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK KAZALARINI AZALTMAYA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE SON BİR...

ORDU’DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN TRAFİK KAZALARINI AZALTMAYA YÖNELİK YAPILAN DENETİMLERDE SON BİR HAFTADA 17 BİN 389 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi