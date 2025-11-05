Ordu'da Trafik Denetimleri: 17 bin 389 Araç Kontrolü, 67 Yaralı

Ordu'da Trafik Denetimlerinde Son Durum

Ordu’da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 17 bin 389 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kazalar ve yaralanmalar

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada il genelinde 52 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uygulanan cezai işlemler

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yapılan denetimlerde uygulanan cezai işlemler şöyle: 58 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 90 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 56 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 588 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 119 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 305 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 179 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 1 araç sürücüsüne ise drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Toplam işlemler ve araçlar

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 389 araç kontrol edildi, 3 bin 445 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 49 araç trafikten men edildi ve 58 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

