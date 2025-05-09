Ordu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Ordu'da İki Otomobil Çarpıştı, 5 Kişi Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Liseler Mahallesi'nde gerçekleşen bir trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olayda toplam 5 kişi yaralandı.

Ayten Kuru'nun kullandığı 52 AEM 041 plakalı otomobil, Emrullah Kaymak idaresindeki 52 AAF 858 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kuru'nun aracı devrildi.

Kazada yaralananlar arasında sürücü Ayten Kuru ve kızı Elif Kuru ile diğer aracın sürücüsü Emrullah Kaymak, eşi Öznur Kaymak ve annesi Fatma Kaymak bulunmaktadır.

Olay yerine intikal eden polisin yanı sıra 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kazanın anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler, kazanın ne denli şiddetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.