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Ordu'da Yapılan Anketin Sonuçlarına Göre İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz İlk Sırada

MAK Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan İYİ Parti adayı Enver Yılmaz, yüzde 39'luk destekle birinci sıraya yerleşti.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 17:42
Ordu'da Yapılan Anketin Sonuçlarına Göre İYİ Parti Adayı Enver Yılmaz İlk Sırada

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. MAK Danışmanlık tarafından 24 Şubat-6 Mart tarihleri arasında yüz yüze yapılan ankete göre, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz yüzde 39'la ilk sırada yer alırken, mevcut belediye başkanı ve AK Parti adayı Hilmi Güler yüzde 36'da kaldı.

MAK Danışmanlık'ın açıkladığı sonuçlara göre, bir önceki dönem AK Parti'nin belediye başkanlığını yürüten Enver Yılmaz, AK Parti'den istifasının ardından İYİ Parti'ye geçerek yarışa katıldı. Hilmi Güler ise AK Parti'nin adayı olarak seçimlere katılıyor. Yapılan anket, Enver Yılmaz'ın yüzde 39 ile öne çıkmasını gösteriyor.

anket

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