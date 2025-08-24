DOLAR
Ordu Fatsa'da Motosiklet Yaya Geçidindeki Kadına Çarptı — Kaza Kamerada

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 52 AFK 766 plakalı motosikletin yaya geçidinden geçen Kader Büyüktağ'a çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 11:26
Ordu Fatsa'da motosiklet yaya geçidindeki kadına çarptı

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen kazada, yaya geçidini kullanan kadına motosiklet çarptı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleşti ve anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

B.Y. yönetimindeki 52 AFK 766 plakalı motosiklet, yaya geçidinden kızı ile karşıya geçmeye çalışan Kader Büyüktağ'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobile çarparak durabildi.

Kazada Kader Büyüktağ ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay anına dair görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini ve sonrasındaki anları net şekilde ortaya koydu.

