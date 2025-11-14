Ordu Gölköy'de İnşaat İşçisi Ertaş Ufak Elektrik Akımına Kapıldı, Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde inşaat işçisi Ertaş Ufak (34), elektrik akımına kapılarak yaklaşık 2,5 metreden düşüp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:24
Haruniye Mahallesi'nde iş kazası

Ordu'nun Gölköy ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir inşaatta işçi olarak çalışan Ertaş Ufak (34), elektrik akımına kapılarak yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ufak, önce Gölköy Devlet Hastanesi'ne, ardından daha ileri müdahale için Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ertaş Ufak hayatını kaybetti.

Ertaş Ufak'ın cenazesi, bugün cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

