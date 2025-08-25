Ordu Kumru'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Kaza Ayrıntıları
Alınan bilgiye göre, Mustafa Durgun yönetimindeki 34 DZS 618 plakalı otomobil ile Serkan Onbeş idaresindeki 52 AAG 256 plakalı otomobil, Yalnızadam Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Müdahale ve Yaralılar
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan Nurten, Aysel ile Elif Pala yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.