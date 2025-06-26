Ordu Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 24 Gözaltı

Uyuşturucu Operasyonu: 24 Şüpheli Gözaltında

Ordu merkezli olarak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, iki ilde geniş bir kapsama yayıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ünye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda bu operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Operasyon, uyuşturucu madde bulundurduğu değerlendirilen Ordu ve Samsun'daki adreslere eş zamanlı olarak düzenlendi. Bu kapsamda, çeşitli miktarda ve cinste uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalananlar arasında 2 kadın da bulunurken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Ünye Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.